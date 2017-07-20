Аргентинские болельщики сбили снимавший футбольный матч коптер туалетной бумагой (видео)
Источник: Лента.РуКомментарии
Во время футбольного матча в Аргентине болельщики сбили снимавший игру квадрокоптер рулоном туалетной бумаги.
Как сообщает «Лента.Ру», инцидент произошел во время встречи «Вилла Митре» и «Химнасии де Мендоса». Бумага попала в лопасти коптеру и он упал на газон. В результате падения дрона никто из участников матча не пострадал.
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