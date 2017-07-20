Андрей Назаров: Не удивлюсь появлению в КХЛ дивизиона с клубом из Крыма

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров поделился мнением о развитии хоккея в Крыму.

«Напрасно кто-то считает Крым не хоккейной территорией. В свое время тренировал «Донбасс» — и видел, какой огромной популярностью в Донецке и соседних регионах пользовалась наша хоккейная команда.

КХЛ в Крыму — это фантастика? Обсуждали в команде и этот вопрос, согласились, что никакой фантастики здесь нет. Вспомнили, как в НХЛ в начале 90-х годов никто не верил, что удастся запустить хоккей во Флориде, а сегодня там и «Пантерз», и «Тампа» уже играли в финале Кубка Стэнли.



Если говорить о Крыме, то есть хороший хоккейный дворец в Ялте — с площадкой финского формата, который, честно говоря, считаю оптимальным. Слышал, что лед на арене Ялты расписан буквально по минутам, что характеризует интерес к нашей игре во всем регионе. И я совсем не удивлюсь, когда благодаря грандиозному строительству моста в Крым вскоре мы получим в КХЛ южный, автобусный дивизион — во главе с ХК «Сочи», ХК «Крым» и так далее», — цитирует Назарова Russia-Hockey.ru.