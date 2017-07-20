Дзамболат Тедеев: Рамонов и Гедуев будут отдыхать в этом году
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат
Тедеев заявил, что борцы Сослан Рамонов и Аниуар Гедуев пропустят
предстоящий чемпионат мира в Париже.
«Сослан Рамонов и Аниуар Гедуев в этом году будут отдыхать. Потому что они перенесли операции на мениске и еще полностью не восстановились, оба только недавно начали тренироваться. Такая же ситуация и с Анзором Болтукаевым. Он тоже перенес операцию, восстанавливается и, так же как и Рамонов с Гедуевым, будет готовиться к следующему сезону.
Сейчас у нас проходит второй тренировочный сбор в Кисловодске перед чемпионатом мира, который завершится 10 августа. А заключительный этап подготовки позднее пройдёт на базе «Юг-Спорт» в Сочи, на котором и будет объявлен состав команды», — цитирует Тедеева «Р-Спорт».
Напомним, чемпионат мира пройдет с 21 по 26 августа.