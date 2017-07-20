Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дзамболат Тедеев: Рамонов и Гедуев будут отдыхать в этом году

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев  заявил, что борцы Сослан Рамонов и Аниуар Гедуев пропустят предстоящий чемпионат мира в Париже.

«Сослан Рамонов и Аниуар Гедуев в этом году будут отдыхать. Потому что они перенесли операции на мениске и еще полностью не восстановились, оба только недавно начали тренироваться. Такая же ситуация и с Анзором Болтукаевым. Он тоже перенес операцию, восстанавливается и, так же как и Рамонов с Гедуевым, будет готовиться к следующему сезону.

Сейчас у нас проходит второй тренировочный сбор в Кисловодске перед чемпионатом мира, который завершится 10 августа. А заключительный этап подготовки позднее пройдёт на базе «Юг-Спорт» в Сочи, на котором и будет объявлен состав команды», — цитирует Тедеева «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира пройдет с 21 по 26 августа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Михаил Мамиашвили: На чемпионате мира будем бороться за медали во всех весахМихаил Мамиашвили: На чемпионате мира будем бороться за медали во всех весахИтоги чемпионатов России проанализировал президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.Дзамболат Тедеев: Главная задача – первое общекомандное местоДзамболат Тедеев: Главная задача – первое общекомандное местоГлавный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев – о том, почему не получилось выиграть золото.Борец Болтукаев отказался завершить финал ЧЕ, несмотря на серьезную травмуРоссийский борец Анзор Болтукаев отказался из-за травмы сняться с финального поединка чемпионата Европы, об этом рассказал главный тренер сборной России по вольной борьбе Джамболат Тедеев.Россиянка Овчарова выиграла золото на ЧЕ по спортивной борьбеРоссийский борец вольного стиля Любовь Овчарова выиграла золотую медаль на чемпионате Европы по спортивной борьбе в сербском городе Нови-Сад в категории до 60 килограммов.Россиянин Куруглиев выиграл золото на ЧЕ в СербииРоссийский борец вольного стиля Даурен Куруглиев стал победителем в весовой категории до 86 килограммов на чемпионате Европы, проходящем в сербском городе Нови-Сад.Сборная России заняла пятое место на Кубке мира по вольной борьбе в ИранеВ Иране завершается Кубок мира по вольной борьбе, на котором российская сборная заняла пятое место.Отарсултанов возглавит сборную России на Кубке мираСтал известен состав сборной России по вольной борьбе на Кубок мира, который состоится 16-17 февраля в Керманшахе (Иран).Турникмен, «Профессор» и «дагестанская машина»Турникмен, «Профессор» и «дагестанская машина»«Советский спорт» рассказывает о новых лидерах сборной России по вольной борьбе, проявившихся по итогам 28-го Гран-при «Иван Ярыгин»Анатолий Маргиев: На победе Рамонова мог выиграть семь миллионовАнатолий Маргиев: На победе Рамонова мог выиграть семь миллионовКак известный тренер воспитал очередного олимпийского чемпиона.Тренер сборной России по вольной борьбе Анатолий Маргиев: Кудухов не принимал допингТренер сборной России по вольной борьбе Анатолий Маргиев сообщил, что российский борец вольного стиля Бесик Кудухов не мог принимать запрещенные препараты.Инна Тражукова: Конфликт с Мамиашвили? Все, что я успела сказать между ударами: «Вы что делаете?»Россиянка Инна Тражукова рассказала о конфликте с главой ФСБР Михаилом Мамиашвили, который произошел после ее поражения в схватке за бронзовую медаль по вольной борьбе на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Лебедев не собирается завершать спортивную карьеру после неудачи на ОИ-2016 в Рио-де-ЖанейроТренер двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Виктора Лебедева Владимир Модосян рассказал о планах на будущее своего подопечного, отметив, что тот на планирует завершать профессиональную карьеру после неудачи на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро.Посетители Sovsport.ru назвали победу гандболисток самым ярким событием ОИ-2016Посетители Sovsport.ru назвали победу женской сборной России на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро самым ярким событием Игр-2016.Александр Жуков: Комиссия UWW примет решение по ситуации с Мамиашвили и ТражуковойПрезидент ОКР Александр Жуков сообщил, что решение по скандальной истории с участием члена олимпийской сборной России по вольной борьбе Инны Тражуковой и главы ФСБР Михаила Мамиашвили примет комиссия по этике Объединенного мира борьбы.Наталья Воробьева: Слова Мамиашвили? Мне все равно. Это, наверное, крик душиСеребряный призер Олимпийских игр в Рио Наталья Воробьева, прилетев в Петербург, поделилась мнением о критике главы федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили в ее адрес и Валерии Кобловой-Жолобовой.Пока вы спали. Гедуев выиграл серебро, волейболисты уступили бразильцамПока вы спали. Гедуев выиграл серебро, волейболисты уступили бразильцамSovsport.ru – о самом интересном, что происходило во второй половине 14-го соревновательного дня на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.Бувайсар Сайтиев: У меня были претензии к судьям во всех боях, которые что-то решалиТрехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев остался недоволен работой судей в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в вольной борьбе в весе до 74 кг.Аниуар Гедуев: Наших врачей до меня не допускали, работали только местныеРоссийский борец вольного стиля Аниуар Гедуев заявил, что в финальной схватке на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро с ним работали только местные врачи, которые не совсем качественно наложили повязку на полученное ранее рассечение.Тренер Гедуева: Аниуар в конце финала не мог дышать и не видел левым глазомЛичный тренер Аниуара Гедуева Алексей Казиев сообщил, что его подопечный не мог дышать в конце финальной схватки на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в весе до 74 кг и не видел левым глазом.Россиянин Гедуев выиграл серебро Олимпиады в вольной борьбе в весе до 74 кгРоссиянин Аниуар Гедуев выиграл серебряную медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в вольной борьбе в весовой категории до 74 килограммов.
Футбол
Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группы
Футбол
Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Сальвадор
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
Футбол
Автогол игрока Панамы вывел Коста-Рику в полуфинал Кубка КОНКАКАФ (видео)
все новости