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Айрат Мардеев: Сейчас самое важное – не ошибиться, и привезти результат на финиш

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Действующий победитель ралли-рейда «Шелковый путь» гонщик команды «КАМАЗ-мастер» Айрат Мардеев стал победителем 12-го этапа ралли-марафона в этом году.

- Сегодня был настоящий рабочий день – много песков было. По описанию обещали 30% песков, а на самом деле их было процентов 70. Сложный день. Пески – очень короткие – с дюны на дюну – негде разогнаться, очень много затыков. Сложно ехать по следу. Джипы, конечно, трассу проложили, но на грузовике по нему сложно идти. Видел грузовик Антона Шибалова – он не попадал в эту дорогу и уходил шире. Много ехали по целине. В принципе, все было хорошо. Только раз остановились с коробкой передач – перезагрузили «мозги». Какой-то сбой произошел – осталась одна передача и никуда, ни вверх, ни вниз не переключалась. На этом потеряли полторы минуты. Потом поехали – в песках увидели Димку Сотникова – он немного подсел, но уже все приготовил – мы его дернули. На этом тоже немного потеряли времени. По пути пробили радиатор – объезжали Коломы и заехали в глубокую воронку. На солнце все сливалось и только в самом конце поняли, что там – стена – уткнулись в нее. Но обороты мотора были нормальные, температура – комфортная – он не грелся. Только ближе к финишу приборы показали, что у нас дыра практически с палец.

- Обещают, что самым сложным станет 13-й этап – следующий.
- Да, завтра тоже обещают 70% песков. Мы примерно помним этот спецучасток по прошлому году, этот регион – там очень много дюн с озерами. Поэтому примерно представляем, что нас ждет – вязкие, рыхлые, затяжные подъемы – очень большая нагрузка на моторы, очень много кустов, где моно пробить колеса. Нужно быть аккуратным. В принципе, у нас уже есть результат – первые три позиции наши. Сейчас самое важное – не ошибиться, ехать аккуратно и привезти этот результат на финиш.

В общем зачете экипаж Айрата Мардеева занимает третью позицию и практически не имеет шансов побороться за чемпионство, которое должны разыграть Антон Шибалов и лидирующий пока Дмитрий Сотников.

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