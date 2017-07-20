Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могу

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о причинах, почему он решил завершить карьеру.

– Проснувшись утром 13 июля, вы знали, что именно в этот день будет объявлено о завершении карьеры игрока?

– Да, я заранее подписал соглашение о переводе на другую должность в «Зените».

– Где та точка невозврата, после которой стало ясно – вот теперь точно все?

– Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен, - приводит слова Кержакова «Матч ТВ» - Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение.

– В обязанности координатора юношеских команд системы «Зенита» входит «продвижение по вертикали академии». Кто прямо сейчас главный кандидат на продвижение в молодежке и «Зените-2»?

– Уточню формулировку. Это координация и продвижение футболистов по всей вертикали клуба, начиная от академии и заканчивая основной командой. Насчет кандидатов пока рано говорить. Не хочу приступать к обязанностям неподготовленным. Прямо сейчас составляю списки всех игроков вверенных мне команд, проанализирую их, посмотрю на игры этих футболистов – от старших юношей академии и вплоть до «Зенита-2». Для этого нужно несколько месяцев. Затем уже соберемся с координатором футбольных команд Владом Радимовым, спортивным директором Константином Сарсанией и тренерами и будем обсуждать все возможные дальнейшие ходы.

– Самое главное, что не успел или не смог сделать Луческу до увольнения?

– Не успел добиться того результата, которое перед ним ставило руководством, а именно – выиграть чемпионат. Почему? Не хватило времени, плюс сам Луческу говорит о качестве футболистов. Отмечу, что с Мирчей «Зенит» не сделал шаг назад – взял третье место, как и в прошлом году. Но от него ждали шага вперед, а этого не произошло. Наверное, слишком тяжело перестроить игру команды за один сезон.