Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о причинах, почему он решил завершить карьеру.

– Проснувшись утром 13 июля, вы знали, что именно в этот день будет объявлено о завершении карьеры игрока?
– Да, я заранее подписал соглашение о переводе на другую должность в «Зените».

– Где та точка невозврата, после которой стало ясно – вот теперь точно все?
– Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен, - приводит слова Кержакова «Матч ТВ» - Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение.

– В обязанности координатора юношеских команд системы «Зенита» входит «продвижение по вертикали академии». Кто прямо сейчас главный кандидат на продвижение в молодежке и «Зените-2»?
– Уточню формулировку. Это координация и продвижение футболистов по всей вертикали клуба, начиная от академии и заканчивая основной командой. Насчет кандидатов пока рано говорить. Не хочу приступать к обязанностям неподготовленным. Прямо сейчас составляю списки всех игроков вверенных мне команд, проанализирую их, посмотрю на игры этих футболистов – от старших юношей академии и вплоть до «Зенита-2». Для этого нужно несколько месяцев. Затем уже соберемся с координатором футбольных команд Владом Радимовым, спортивным директором Константином Сарсанией и тренерами и будем обсуждать все возможные дальнейшие ходы.

– Самое главное, что не успел или не смог сделать Луческу до увольнения?
– Не успел добиться того результата, которое перед ним ставило руководством, а именно – выиграть чемпионат. Почему? Не хватило времени, плюс сам Луческу говорит о качестве футболистов. Отмечу, что с Мирчей «Зенит» не сделал шаг назад – взял третье место, как и в прошлом году. Но от него ждали шага вперед, а этого не произошло. Наверное, слишком тяжело перестроить игру команды за один сезон.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Самуэль Гарсия прибыл в «Рубин»Испанский полузащитник Самуэль Гарсия вернулся в расположение казанского «Рубина», сообщает «БИЗНЕС Online».«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».Тесак стал игроком «Гомеля»Защитник Лукаш Тесак продолжит карьеру в «Гомеле». Контракт 32-летнего словака с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.«Локомотив» выручил на продаже Хенти 500 тысяч евро«Локомотив» получил 500 тысяч евро от продажи форварда Эзекиля Хенти в «Видеотон», сообщает ТАСС.«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Шпрыгин: С Зобниным динамовские болельщики перегнули палкуАлександр Шпрыгин: С Зобниным динамовские болельщики перегнули палкуСтычки, драки, нецензурные кричалки – дело привычное для дерби «Динамо» и «Спартака».Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группыБывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин – о Кубке конфедераций и предстоящем чемпионате мира 2018 года.Андрей Аксенов: Главный наш приоритет – воспитание игроков для основыСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов рассказал о беседе с главным тренером основной команды Виктором Гончаренко.Экс-форвард «Анжи» Сердеров подписал контракт с «Енисеем»Бывший нападающий «Анжи» Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба красноярской команды.Илья Геркус: Мацей может стать одним из лидеров «Локомотива»Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в стан железнодорожников польского футболиста Мацея Рыбуса.Мацей Рыбус: Хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и ЕвропеНовичок московского «Локомотива» Мацей Рыбус сразу после подписания контракта с железнодорожниками поделился впечатлениями от своего переезда в Москву.Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»В сферу интересов московского «Спартака» попал форвард «Вердера» Макс Крузе, сообщает Bild.Форвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Трансфер Рыбуса обошелся «Локомотиву» в 1,5 млн евроПо информации портала transfermarkt.de, «Локомотив» приобрел полузащитника Мацея Рыбуса у «Лиона» за 1,5 млн евро.«Локомотив» объявил о переходе РыбусаПолузащитник сборной Польши Мацей Рыбус вернулся в чемпионат России.Тошич продолжит карьеру в РФПЛЭкс-полузащитник московского ЦСКА Зоран Тошич останется в чемпионате России.Хенти перешел из «Локомотива» в «Видеотон» (фото)Форвард московского «Локомотива» продолжит карьеру в чемпионате Венгрии.Роман Орещук: Ну, какая усталость у «Спартака»? Это вторая игра сезона!Роман Орещук: Ну, какая усталость у «Спартака»? Это вторая игра сезона!Известный российский агент по итогам дерби оценил готовность составов «Спартака» и «Динамо» к решению поставленных задач.«Тосно» – «Зенит». Билеты на матч стоят от 600 рублей«Тосно» объявил о начале онлайн-продаж билетов на матч третьего тура чемпионата России против «Зенита».Защитник «Лейрии», который ранее выступал за «Локомотив», станет игроком «Зенита»Как сообщает пресс-служба «Лейрии», клуб договорился о переходе в «Зенит» защитника Томаса Рукаса.
Футбол
Андрей Аршавин: Все будут довольны, если сборная России на ЧМ выйдет из группы
Футбол
Сборная США вышла в полуфинал Кубка КОНКАКАФ, обыграв Сальвадор
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Рому» в матче Международного кубка чемпионов
Футбол
Автогол игрока Панамы вывел Коста-Рику в полуфинал Кубка КОНКАКАФ (видео)
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Кержаков
Александр Кержаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости