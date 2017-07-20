Антон Шибалов: «Шелковый путь» выиграет тот, кому больше повезет

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов после 12-го этапа ралли-рейда «Шелковый путь» улучшил свои шансы на победу, отыграв у лидера, Дмитрия Сотникова, порядка 10-ти минут.

- Расскажите, как сложился сегодняшний спецучасток.

- Коломы открывал участок. Перед вторыми песками уже началось бездорожье – там его обошли и больше никого не видели. До этого он постоянно был на горизонте. Во вторые пески входили первыми, если не считать несколько джипов впереди.

- Как по навигации?

- Мне показалось, что первые пески после дня отдыха были даже посложнее, чем эти, хотя многие говорят, что сегодня было тяжело. Мы нормально проехали, ровно, аккуратно. Не садились… Было, что с первого раза не брали какие-то рыхлые места – мотор перегревался. Ничего страшного – делали еще один круг и заходили по другой траектории.

- Дмитрий Сотников сегодня потерял время и вам до него остается около трех минут. Стоит ждать борьбы внутри команды?

- Да нет, скорее всего будем ехать каждый в своем темпе. Сейчас самое главное – не потерять те места, которые есть. За последние два этапа можно растерять все, что накопили за эти две недели. Будем, конечно, стараться выиграть, но здесь все будет зависеть от того, кому больше повезет.