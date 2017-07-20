Дмитрий Сотников: Мы сели на дюне из-за моей ошибки

Дмитрий Сотников из команды «КАМАЗ-мастер», действующий лидер ралли-рейда «Шелковый путь» в зачете грузовиков, на 12-м этапе гонки застрял в песках и потерял порядка 10-ти минут.

- Говорят этот этап для вас оказался непростым.

- Да, трудный этап, особенно – последняя часть – очень экстремальная секция. Даже по следам было видно, что у джипов возникали проблемы – было очень много следов и трудно было по ним понять, в какую траекторию нужно попадать. Не все следы нам подходили. В одном месте из-за моей ошибки мы подсели на дюне – пришлось пытаться самим копать. Хорошо, что подоспел Айрат Мардеев, который нас вытащил. Потом экипаж Эдуарда Николаева помог нам сложиться – спасибо им за это. Потеряли немного времени. Сегодня под большой нагрузкой было тяжело мотору. Оборотов не хватало, мощности – из-за этого были небольшие проблемы. Мы привыкли выпрыгивать из этих небольших затыков, но сегодня не получалось – каждая дюна запоминалась – было непросто. Приходилось искать траекторию.

- Три минуты разделяет вас и Антона Шибалова. Как будут обстоять дела с внутрикомандной борьбой?

- Они нам сегодня сами отдали немного времени. Посмотрим, что будет завтра – обещают, что будет еще сложнее. Будем бороться, стараться победить. Мы за ним сегодня долго ехали до той ошибки – в 30-40 секундах. Посмотрим, чем все закончится. Надо все проанализировать, понять, что сделать на завтра.

- Если сравнивать «Шелковый путь» с «Дакаром», где сложнее, где интереснее?

- Таких дюн на «Дакаре» немного, честно говоря. Я не ожидал, что их будет сегодня так много – таких высоких и непростых в траекториях – косогоры, переезды, перевалы – было опасно. На «Дакаре» такого почти нет, ни в количестве, ни по высоте. Сегодня в описании написали, что три часа прохождение для первого автомобиля, но я не знаю, на каком автомобиле надо ехать, чтобы пройти трассу за три часа. Мы проехали за четыре.

До конца ралли-рейда остается еще два этапа – сложный 13-й – с песками и дюнами, и последний 14-й, который будет очень коротким.