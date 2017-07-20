ИААФ допустила еще восемь российских легкоатлетов
Источник: RT на русскомКомментарии
Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приняла
решение о допуске еще восьми российских легкоатлетов, сообщает «RT на русском».
К соревнованиям допущены: Илья Иванюк, Данил Лысенко (прыжки в высоту), Сергей Литвинов, Софья Палкина, Валерий Пронкин (метание молота), Алена Лутковская (прыжки с шестом), Владислав Сарайкин (спортивная ходьба), Екатерина Соколенко (бег с барьерами).
Все они получили право выступать в соревнованиях под эгидой IAAF под нейтральным флагом.
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) объявила о завершении приема заявок на участие в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 13 августа в Лондоне.
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