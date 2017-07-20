«ПСЖ» не будет менять тактическую схему с тремя нападающими

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает, что схема 4-3-3 прекрасно себя зарекомендовала в прошлом сезоне.

«Мы достигли нужной сбалансированности игры с футболистами, которые у нас есть – ведь они предпочитают играть первым номером, контролировать мяч, – сказал в интервью L’Equipe Эмери. – Зачем нам менять тактическую схему с тремя нападающими? Это наш козырь. Мы ведь забили 85 голов в 30 матчах с такой схемой. Ди Мария сполна проявил свой бомбардирский талант, Верратти стал больше бить по воротам, Рабьо и Матюиди чаще появляться в чужой штрафной. Оптимальная схема для нас – 4-3-3 или 4-2-3-1, незачем ее менять».