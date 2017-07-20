Василий Уткин: «Динамо» – последний клуб, за который я буду болеть

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал эпизод драки болельщиков на матче первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:2).



«Люди жаловались, что не могли попасть на матч, были драки. На VIP-ложах сидят люди, которые считают, что им позволено больше, чем остальных. Что я видел, то, что одни из VIP-ложи набили морду человеку из другой VIP-ложи.



«Динамо» это последняя команда, за которую я готов болеть. Команда оставила положительные впечатления от матча со «Спартаком». Но чтобы болеть за клуб надо относиться к нему серьезно, а я не могу относиться так к «Динамо», – цитирует Уткина «Спорт FM».

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