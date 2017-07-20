Унаи Эмери: Нам нужен еще один игрок из пятерки лучших в мире

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери заявил, что команде нужен опорный полузащитник, и что предпочтение он отдает местным игрокам.

«В «ПСЖ» мы будем приглашать только лучших игроков мира из лучших команд мира, – сказал в интервью L’Equipe Эмери. – В декабре прошлого года, когда дела шли неважно, мы встретились с президентом клуба, чтобы обсудить, кем можно усилить команду. Если мы хотим конкурировать с «Баварией», «Барселоной», «Реалом» и выиграть Лигу чемпионов, нам нужен еще один игрок из пятерки лучших в мире. Этим летом надо приобрести такого. Санчес и Мбаппе – классные футболисты, а Мбаппе к тому француз. Конечно, предпочтение я отдаю местным игрокам, ведь у нас французская команда. Мне нужны только те игроки, которые реально усилят команду. Максвелл ушел, мы купили Юри (Берчиче – Прим. ред.). Я говорил с Сержем (Орье – Прим. ред.), просил его остаться, но он сказал, что уходит. Поэтому мы пригласили опытного Дани Алвеса. Нам нужен еще игрок середины поля – опорник».