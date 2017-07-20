«ПСЖ» готов заплатить Неймару подписной бонус в размере 45 миллионов фунтов

«Пари Сен-Жермен» по-прежнему рассчитывает купить форварда «Барселоны» Неймара.

Французы могут воспользоваться опцией в контракте 25-летнего бразильца и заплатить каталонцам сумму отступных в размере 196 миллионов фунтов.

В случае перехода Неймар получит подписной бонус в размере 45 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что «ПСЖ» предлагает форварду пятилетний контракт с зарплатой в 596 тысяч фунтов в неделю с учетом вычета налогов.

По данным Daily Mail, Неймар рассматривает возможность продолжения карьеры в «ПСЖ».

Добавим, что за четыре года в «Барселоне» Неймар провел 186 матчей и забил 105 голов.