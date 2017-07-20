«ПСЖ» готов заплатить Неймару подписной бонус в размере 45 миллионов фунтов
Источник: Daily MailКомментарии
«Пари Сен-Жермен»
по-прежнему рассчитывает купить форварда «Барселоны» Неймара.
Французы могут воспользоваться опцией в контракте 25-летнего бразильца и заплатить каталонцам сумму отступных в размере 196 миллионов фунтов.
В случае перехода Неймар получит подписной бонус в размере 45 миллионов фунтов стерлингов. Также известно, что «ПСЖ» предлагает форварду пятилетний контракт с зарплатой в 596 тысяч фунтов в неделю с учетом вычета налогов.
По данным Daily Mail, Неймар рассматривает возможность продолжения карьеры в «ПСЖ».
Добавим, что за четыре года в «Барселоне» Неймар провел 186 матчей и забил 105 голов.
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