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«Локомотив» заплатил за Рыбуся 1,75 миллиона евро

Источник:  ФК «Лион»Комментарии

«Лион» заработал на переходе в московский «Локомотив» полузащитника Мацея Рыбуся 1,75 миллиона евро, сообщает официальный французского клуба.

Рыбус будет выступать под 31-м номером, в ближайшее время полузащитник присоединится к команде Юрия Семина. Рыбус подписал с московским клубом трехлетний контракт.

Игрок сборной Польши перешел в «Лион» в июле 2016 года из «Терека» (ныне – «Ахмат»). В прошедшем сезоне Рыбус сыграл за французский клуб во всех турнирах 28 матчей, сделал 2 голевые передачи и получил 2 желтые карточки.

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