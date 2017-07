Ндинга договорился о контракте с «Сивасспором»

Полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга может перейти в «Сивасспорт».

По данным TransferMerkezi, 29-летний конголезец договорился с клубом об условиях личного контракта.

Ндинга перешел в «Локомотив» в 2015 году. За два сезона он провел в премьер-лиге 33 матча и сделал одну голевую передачу. Ранее он играл в «Осере», «Монако» и «Олимпиакосе».

Он дважды стал чемпионом Греции (2014, 2015), а также стал обладателем Кубка Греции (2015) и Кубка России (2017). В составе сборной Конго он провел 44 матча и забил один гол.

Напомним, ранее в «Сивасспор» перешел российский защитник Виталий Дьяков. В минувшем сезоне клуб из Сиваса стал победителем второго турецкого дивизиона и завоевал право сыграть в элите.

Sivasspor have agreed personal terms with Congolese midfielder Delvin N'Dinga from Lokomotiv Moscow. pic.twitter.com/62YuhYSkaQ