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Ндинга договорился о контракте с «Сивасспором»

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Полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга может перейти в «Сивасспорт».

По данным TransferMerkezi, 29-летний конголезец договорился с клубом об условиях личного контракта.

Ндинга перешел в «Локомотив» в 2015 году. За два сезона он провел в премьер-лиге 33 матча и сделал одну голевую передачу. Ранее он играл в «Осере», «Монако» и «Олимпиакосе».

Он дважды стал чемпионом Греции (2014, 2015), а также стал обладателем Кубка Греции (2015) и Кубка России (2017). В составе сборной Конго он провел 44 матча и забил один гол.

Напомним, ранее в «Сивасспор» перешел российский защитник Виталий Дьяков. В минувшем сезоне клуб из Сиваса стал победителем второго турецкого дивизиона и завоевал право сыграть в элите.

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