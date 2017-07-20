Дарко Бодул: Не успокоюсь, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛ

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул прокомментировал прошлый сезон.

«Не могу сказать, что он был успешным. Возможно, первая половина сезона — да, но вторая точно нет, учитывая, что команда проигрывала, например, «Томи». Если говорить обо мне лично, то сезон точно удачнее, чем два моих предыдущих сезона. Счастлив, что снова забиваю голы, потому что мы играем, чего уж там скрывать, в оборонительный футбол, но, несмотря на это, создаем большое количество голевых моментов, не все из которых мне удается реализовать.

Могу сказать, что не буду до конца доволен, пока не выиграю гонку бомбардиров в российском первенстве», — цитирует Бодула «Спорт день за днем».

Напомним, в прошлом сезоне «Амкар» занял десятое место, а Бодул принял участие в 24-х матчах, забил пять голов и отдал четыре результативных передачи.