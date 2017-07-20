Кэтэлин Карп: Луиса Адриано ждет непростая участь

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака».

«Для нас это очень важная игра, одна из самых принципиальных в сезоне. К нам приезжает действующий чемпион России, самая титулованная команда страны. Этим матчем мы открываем домашний сезон, для нас дело чести и принципа показать все, на что мы способны, и взять очки у «Спартака».



Прежде всего мы должны верить в себя, в каждого из нас, мы команда, и нам по силам обыграть в России любого соперника. Если в этот день мы проявим все свои лучшие качества, то положительный результат от нас не уйдет.



Когда я был в академии донецкого «Шахтера», то ездил на сборы с главной командой и там как раз познакомился с Луисом Адриано, который на данный момент играет в «Спартаке». Буду рад его встретить перед матчем, но в игре могу гарантировать, что ему уготована нелегкая участь, свободно принять мяч ему никто не даст — это опасный форвард, и к нему будет приковано максимум внимания нашей обороны», — цитирует Карпа официальный сайт «Уфы».