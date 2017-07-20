Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия8 : 3Казахстан
Футбол  Динамо Брест- : -Альтах
Футбол  Голландия- : -Дания
Футбол  Динамо Минск- : -Работнички
Футбол  Црвена Звезда- : -Иртыш
Футбол  Рейкьявик- : -Маккаби Тель-Авив
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кэтэлин Карп: Луиса Адриано ждет непростая участь

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака».

«Для нас это очень важная игра, одна из самых принципиальных в сезоне. К нам приезжает действующий чемпион России, самая титулованная команда страны. Этим матчем мы открываем домашний сезон, для нас дело чести и принципа показать все, на что мы способны, и взять очки у «Спартака». 

Прежде всего мы должны верить в себя, в каждого из нас, мы команда, и нам по силам обыграть в России любого соперника. Если в этот день мы проявим все свои лучшие качества, то положительный результат от нас не уйдет. 

Когда я был в академии донецкого «Шахтера», то ездил на сборы с главной командой и там как раз познакомился с Луисом Адриано, который на данный момент играет в «Спартаке». Буду рад его встретить перед матчем, но в игре могу гарантировать, что ему уготована нелегкая участь, свободно принять мяч ему никто не даст — это опасный форвард, и к нему будет приковано максимум внимания нашей обороны», — цитирует Карпа официальный сайт «Уфы».

Матч

Уфа - Спартак

Место и дата

23 июля 15:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дарко Бодул: Не успокоюсь, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛНападающий «Амкара» Дарко Бодул прокомментировал прошлый сезон.Рыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший траснфер за несколько летРыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший траснфер за несколько летМосковский «Локомотив» объявил о трансфере польского флангового футболиста Мацея Рыбуса. Контракт с поляком заключен на три года.Ндинга договорился о контракте с «Сивасспором»Полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга может перейти в «Сивасспорт».«Локомотив» заплатил за Рыбуся 1,75 миллиона евро«Лион» заработал на переходе в московский «Локомотив» полузащитника Мацея Рыбуся 1,75 миллиона евро, сообщает официальный французского клуба.Василий Уткин: «Динамо» – последний клуб, за который я буду болетьСпортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал эпизод драки болельщиков на матче первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком».Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могуБывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о причинах, почему он решил завершить карьеру.Самуэль Гарсия прибыл в «Рубин»Испанский полузащитник Самуэль Гарсия вернулся в расположение казанского «Рубина», сообщает «БИЗНЕС Online».«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»Полузащитник «Ювентуса» Томас Ринкон может стать игроком санкт-петербургского «Зенита».Тесак стал игроком «Гомеля»Защитник Лукаш Тесак продолжит карьеру в «Гомеле». Контракт 32-летнего словака с белорусским клубом рассчитан до конца 2018 года.«Локомотив» выручил на продаже Хенти 500 тысяч евро«Локомотив» получил 500 тысяч евро от продажи форварда Эзекиля Хенти в «Видеотон», сообщает ТАСС.«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)«Спартак» берет хавбека «Челси» и интересуется игроком сборной Германии (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Александр Шпрыгин: С Зобниным динамовские болельщики перегнули палкуАлександр Шпрыгин: С Зобниным динамовские болельщики перегнули палкуСтычки, драки, нецензурные кричалки – дело привычное для дерби «Динамо» и «Спартака».Андрей Аксенов: Главный наш приоритет – воспитание игроков для основыСтарший тренер молодежной команды ЦСКА Андрей Аксенов рассказал о беседе с главным тренером основной команды Виктором Гончаренко.Экс-форвард «Анжи» Сердеров подписал контракт с «Енисеем»Бывший нападающий «Анжи» Сердер Сердеров подписал контракт с «Енисеем», сообщает пресс-служба красноярской команды.Илья Геркус: Мацей может стать одним из лидеров «Локомотива»Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал переход в стан железнодорожников польского футболиста Мацея Рыбуса.Мацей Рыбус: Хочется помочь «Локомотиву» в решении больших задач в России и ЕвропеНовичок московского «Локомотива» Мацей Рыбус сразу после подписания контракта с железнодорожниками поделился впечатлениями от своего переезда в Москву.Форвард «Вердера» Крузе попал в сферу интересов «Спартака»В сферу интересов московского «Спартака» попал форвард «Вердера» Макс Крузе, сообщает Bild.Форвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛФорвард «Вердера» перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Трансфер Рыбуса обошелся «Локомотиву» в 1,5 млн евроПо информации портала transfermarkt.de, «Локомотив» приобрел полузащитника Мацея Рыбуса у «Лиона» за 1,5 млн евро.«Локомотив» объявил о переходе РыбусаПолузащитник сборной Польши Мацей Рыбус вернулся в чемпионат России.
Футбол
Александр Кержаков: Решил закончить карьеру, когда понял, что играть на высоком уровне уже не могу
Хоккей
Завтра «Советский спорт» объявит обладателя «Харламов Трофи»
Хоккей
Андрей Назаров: Не удивлюсь появлению в КХЛ дивизиона с клубом из Крыма
Футбол
«Зенит» интересуется полузащитником «Ювентуса»
все новости
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Кэтэлин Карп
Кэтэлин Карпвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости