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Елена Морозова: Когда мы уезжали на чемпионат Европы, в нас не верил никто

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник женской сборной России Елена Морозова поделилась впечатлениями от стартовой победы на чемпионате Европы над командой Италии.

«Конечно, рады, что взяли три очка, начали турнир с победы. Сейчас уже переключились, все мысли только об игре со шведками. Победа даст какой-то уверенности психологической в игре с ними. Ну и для развития в будущем женского футбола в нашей стране она важна.

Я когда пробила, сразу увидела, что вратарь прыгает и не достает мяч. Уже обрадовалась, что мы повели 2:0. К 25-й минуте ведем 2:0 у такого соперника! Когда мы уезжали на чемпионат Европы, в нас никто не верил», — цитирует Морозову официальный сайт УЕФА.

Россиянам в группе также предстоят встречи с командами Швеции и Германии.

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