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Антон Бобер вернулся в «Крылья Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Полузащитник Антон Бобер стал игроком второй командой «Крыльев Советов», выступающей в ПФЛ.

«Эмоции только самые позитивные. Возвращаюсь в родной для меня клуб. В первую очередь хочу помочь тренерскому штабу Владимира Казакова в воспитании молодых самарских игроков, но, конечно, хочу и сам поиграть за «Крылья» на серьезном уровне. Хотелось бы обратиться к болельщикам и попросить их поддержать «Крылья Советов-2» в новом сезоне, - цитирует Бобера официальный сайт волжан.

Напомним, что Бобер выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2011 годы и провел за самарский клуб 299 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 32 гола.

Последней командой полузащитника была саранская «Мордовия».

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