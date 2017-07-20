Антон Бобер вернулся в «Крылья Советов»

Полузащитник Антон Бобер стал игроком второй командой «Крыльев Советов», выступающей в ПФЛ.

«Эмоции только самые позитивные. Возвращаюсь в родной для меня клуб. В первую очередь хочу помочь тренерскому штабу Владимира Казакова в воспитании молодых самарских игроков, но, конечно, хочу и сам поиграть за «Крылья» на серьезном уровне. Хотелось бы обратиться к болельщикам и попросить их поддержать «Крылья Советов-2» в новом сезоне, - цитирует Бобера официальный сайт волжан.

Антон Бобер возвращается в "Крылья Советов"https://t.co/Uzx9b2IU5Q — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 20 июля 2017 г.

Напомним, что Бобер выступал за «Крылья Советов» с 2000 по 2011 годы и провел за самарский клуб 299 матчей в чемпионате и Кубке России, забив 32 гола.

Последней командой полузащитника была саранская «Мордовия».