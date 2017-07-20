Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтов

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич стали чемпионками мира в произвольной программе среди дуэтов.

За свое выступление Колесниченко и Пацкевич получили от судей 97 баллов ровно и опередили дуэт из Китая Цзян Тинтин / Цзян Венвен. Бронзу выиграли представительницы Украины Анна Волошина и Елизавета Яхно.

Отметим, что для Колесниченко это золото стало четвертым на чемпионате мира в Будапеште, для Пацкевич – вторым.

Также благодаря этой победе Россия вышла на первое место в общекомандном зачете с шестью золотыми медалями.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.

Будапешт (Венгрия)

Чемпионат мира по водным видам спорта

Синхронное плавание

Дуэты

Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко/Александра Пацкевич (Россия) – 97,0000

2. Цзян Тинтин/Цзян Венвен (Китай) – 95,3000

3. Анна Волошина/Елизавета Яхно (Украина) – 93,2667