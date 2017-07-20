Колесниченко и Пацкевич выиграли золото чемпионата мира в произвольной программе дуэтов
Российские
синхронистки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич стали чемпионками мира
в произвольной программе среди дуэтов.
За свое выступление Колесниченко и Пацкевич получили от судей 97 баллов ровно и опередили дуэт из Китая Цзян Тинтин / Цзян Венвен. Бронзу выиграли представительницы Украины Анна Волошина и Елизавета Яхно.
Отметим, что для Колесниченко это золото стало четвертым на чемпионате мира в Будапеште, для Пацкевич – вторым.
Также благодаря этой победе Россия вышла на первое место в общекомандном зачете с шестью золотыми медалями.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.
Будапешт (Венгрия)
Чемпионат мира по водным видам спорта
Синхронное плавание
Дуэты
Произвольная программа
1. Светлана
Колесниченко/Александра Пацкевич (Россия) – 97,0000
2. Цзян Тинтин/Цзян Венвен (Китай) – 95,3000
3. Анна Волошина/Елизавета Яхно (Украина) – 93,2667