«Динамо СПб» будет сотрудничать с блогером Никитой Ковальчуком
Источник: ФК «Динамо СПб»Комментарии
Блогер Никита Ковальчук и «Динамо СПб» объявили о сотрудничестве в рамках проекта «Я – тренер».
Как сообщает Ковальчук, игроки его команды регулярно будут проходить просмотр в петербургском клубе. Подробности станут известны 1 августа.
Напомним, Никита Ковальчук – автор видеоблога «Картавый футбол», который выходил на YouTube с 2012 по 2017 годы. Сейчас блогер занимается проектом «Я – тренер», в котором собирает свою футбольную команду.
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