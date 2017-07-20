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«Динамо СПб» будет сотрудничать с блогером Никитой Ковальчуком

Источник:  ФК «Динамо СПб»Комментарии

Блогер Никита Ковальчук и «Динамо СПб» объявили о сотрудничестве в рамках проекта «Я – тренер».

Как сообщает Ковальчук, игроки его команды регулярно будут проходить просмотр в петербургском клубе. Подробности станут известны 1 августа.

Напомним, Никита Ковальчук – автор видеоблога «Картавый футбол», который выходил на YouTube с 2012 по 2017 годы. Сейчас блогер занимается проектом «Я – тренер», в котором собирает свою футбольную команду.

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