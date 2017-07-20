Вадим Лихошерстов: У сборной России были шансы на медали в Мировой лиге

Блокирующий «Факела» Вадим Лихошерстов прокомментировал выступление сборной России в Мировой лиге и поделился впечатлениями от дебюта в национальной команде.

«Я, конечно, очень доволен, что мне выпал шанс поиграть в сборной команде, в составе. Но ощущения остались двоякие. С одной стороны вроде бы сыграл неплохо, но в Бразилии на «Финале шести» Мировой лиги хотелось показать более высокий результат, примерить медали турнира. И были все шансы. Но игра с Канадой совсем не получилась, и это нас подкосило.

Канада ничем особым не удивила, просто ровно сыграла, это мы подошли к игре не совсем в хорошем функциональном состоянии, допустили массу собственных ошибок. Но в первых двух партиях все было на балансе, решал один мяч – всего одно очко в другую сторону, и результат мог стать иным. Если бы мы играли с ними второй матч… Да, возможно, была бы другая игра. Лично я в матче с Бразилией чувствовал себя уже гораздо лучше – и физически, и к залу привык немного, нашёл ориентиры. Но об этом уже говорить поздно» — цитирует Лихошерстова официальный сайт «Факела».

Напомним, что сборная России не сумела пробиться в полуфинал турнира.