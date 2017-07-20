Почта России представила карточку, посвященной Ростову-на-Дону – городу-организатору ЧМ-2018
Источник: «Почта России»Комментарии
В четверг в почтовое
обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвященная городу-организатору
чемпионата мира по футболу 2018 в России – Ростову-на-Дону.
На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на марке – официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча; на основном изображении – памятник «Тачанка» и панорама набережной города. Тираж карточки составляет 40 тысяч экземпляров. Открытка поступит в продажу в отделения Почты России.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен
специальный почтовый штемпель для Ростова-на-Дону. Открытки, погашенные таким
штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются
спросом у коллекционеров.
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