Почта России представила карточку, посвященной Ростову-на-Дону – городу-организатору ЧМ-2018

В четверг в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвященная городу-организатору чемпионата мира по футболу 2018 в России – Ростову-на-Дону.

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на марке – официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча; на основном изображении – памятник «Тачанка» и панорама набережной города. Тираж карточки составляет 40 тысяч экземпляров. Открытка поступит в продажу в отделения Почты России.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен специальный почтовый штемпель для Ростова-на-Дону. Открытки, погашенные таким штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются спросом у коллекционеров.