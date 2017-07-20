Де Шильо стал игроком «Ювентуса» (фото)
Источник: ФК «Ювентус»Комментарии
Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перешел в туринский «Ювентус».
Как сообщает официальный сайт туринцев, контракт с Де Шильо рассчитан до 2022 года. Сумма сделки составила 12 миллионов евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет.
UFFICIALE - @mattia_desci è bianconero! https://t.co/BFgqIsMKWJ pic.twitter.com/EZCy02w3cX— JuventusFC (@juventusfc) 20 июля 2017 г.
В прошедшем сезоне Де Шильо провел во всех турнирах 27 матчей и отдал две результативных передачи.
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