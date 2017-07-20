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Де Шильо стал игроком «Ювентуса» (фото)

Источник:  ФК «Ювентус»Комментарии

Защитник «Милана» Маттиа Де Шильо перешел в туринский «Ювентус».

Как сообщает официальный сайт туринцев, контракт с Де Шильо рассчитан до 2022 года. Сумма сделки составила 12 миллионов евро, которые будут выплачиваться в течение трех лет.

В прошедшем сезоне Де Шильо провел во всех турнирах 27 матчей и отдал две результативных передачи.

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