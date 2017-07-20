Малькольм Томас стал игроком «Химок»
Источник: БК «Химки»Комментарии
Тяжелый форвард Малькольм Томас перешел в подмосковные «Химки».
Как сообщает официальный сайт «Химок», контракт рассчитан на два года.
Форвард Малькольм Томас🇺🇸 переходит в @Khimkibasket | Контракт заключен на два сезона | Приветствуем Малькольма в нашей команде! pic.twitter.com/WA5ZbLtByW— BC Khimki (@Khimkibasket) 20 июля 2017 г.
В прошлом сезоне Томас защищал цвета китайского клуба «Цзилинь Нортист Тайгерс», в среднем за 37 минут на паркете набирая 20 очков, делая 16,4 подбора и отдавая 4 результативных передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически