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Малькольм Томас стал игроком «Химок»

Источник:  БК «Химки»Комментарии

Тяжелый форвард Малькольм Томас перешел в подмосковные «Химки».

Как сообщает официальный сайт «Химок», контракт рассчитан на два года.

В прошлом сезоне Томас защищал цвета китайского клуба «Цзилинь Нортист Тайгерс», в среднем за 37 минут на паркете набирая 20 очков, делая 16,4 подбора и отдавая 4 результативных передачи.

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