Накануне дня рождения «Советский спорт» благодарит типографию типографии «Экстра-М» за сотрудничество

В день рождения «Советского спорта» мы хотели бы поблагодарить за долгосрочное и плодотворное сотрудничество наших надежных партнеров из типографии «Экстра-М» .

Работа с которой – это всегда стопроцентное выполнение всех договоренностей точно в срок, печатная продукция отличного качества.

Скорость и качество – стали визитной карточкой этого полиграфического комплекса. За все время совместной работы по вине типографии не произошло ни одного сбоя. Творческий коллектив «Советского спорта» не раз отмечал готовность сотрудников типографии «Экстра-М» войти в положение редакции, чтобы газета вовремя попала к читателям, терпимость к нашим многочисленным требованиям.

Особенно хотелось бы поблагодарить ночные смены, которые терпеливо ждали, когда закончатся матчи футбольной Лиги чемпионов, соревнования Олимпийских игр или чемпионата мира по хоккею, чтобы вы, наши читатели, уже с утра могли увидеть репортажи об этих событиях на страницах нашей газеты.

Между тем, вчера в некоторых СМИ прошла информация, что номер нашей газеты за среду не вышел по вине типографии. Эта информация не соответствует действительности.