Юрий Белоус: Однажды государство перестанет содержать футбольные команды

Президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о причинах неконкурентоспособности сборной России по футболу.

«Российским игрокам переплачивают и из-за ограничения легионеров. Чтобы взять футболиста с хорошим паспортом, надо ему хорошо предложить. В результате агенты молодых ребят водят из клуба в клуб и ищут, где предложат побольше. Каким-то образом руководителям клубов нужно договориться о том, чтобы футболисты молодые не перебегали из одного клуба в другой. Запрещать ничего не надо, надо просто договариваться, как в свое время договаривались по отдельным футболистам. Например, по Дмитрию Сычеву.

Я думаю, в конечном счете мы придем к тому, что государство перестанет содержать футбольные команды. Не надо думать, что это какая-то неизменная практика. Еще несколько лет назад, во времена клуба «Торпедо-Металург», существовал проект по его переводу в Красноярск, где губернатором был Александр Хлопонин. Однако руководитель региона от этой идеи отказался: несмотря на всю свою любовь к футболу, решил заниматься в первую очередь социальными проблемами», - цитирует Белоуса «Собеседник».