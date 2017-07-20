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Стипе Плетикоса: Пашалич действительно усилит «Спартак», особенно после травмы Зобнина

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Бывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса подтвердил информацию о разговоре с полузащитником «Милана» Марио Пашаличем.

Ранее сообщалось, что экс-игрок красно-белых посоветовал своему соотечественнику перебраться в РФПЛ.

«Пашалич мне звонил уже два раза, мы постоянно переписываемся. Я его хорошо знаю. Мой лучший друг Игор Тудор, который сейчас тренирует «Галатасарай», первым поставил его в состав в «Хайдуке». Для меня не было сюрпризом, что Пашалич быстро ушел в «Челси». Могу сказать о нем только самое доброе.

Считаю его очень классным футболистом. Играет от штрафной до штрафной, такой «бокс-ту-бокс». У него очень хорошее чувство позиции, много голов забивает. Он действительно усилит «Спартак», особенно после травмы Зобнина. Непросто играть на три фронта, нужно много игроков. Если Пашалича возьмут, он точно усилит «Спартак». Надо подчеркнуть, что он очень хороший парень. Его отношение к игре очень понравится и болельщикам, и партнерам по команде.

Пашалич спрашивал у меня про Россию, про «Спартак». Я ему сказал, что перед чемпионатом мира в этой стране большое внимание уделяется футбольной инфраструктуре. У «Спартака» отличный новый стадион, в России строится большое количество новых арен.

Думаю, Пашалич хочет поиграть в России. Я ему посоветовал сразу соглашаться на предложение «Спартака». Семь лет я играл в этом клубе, и после последнего чемпионства почувствовал невероятно сильные эмоции. Только этот великий клуб может их дать. Об этом я Пашаличу и сказал», – цитирует Плетикосу «Чемпионат».

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