ForZe подписала состав по CS:GO

читайте также

Vega Squadron сыграет с Team Liquid в первом матче DreamLeague Season 7 Организаторы турнира DreamLeague Season 7 анонсировали пары стадии плей-офф.

Immortals вышла в плей-офф PGL Major Kraków 2017 Бразильская команда Immortals стала последним участником плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Virtus.pro пробилась в плей-офф PGL Major Kraków 2017 Польский коллектив Virtus.pro вышел в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Fnatic выбила G2 Esports с PGL Major Kraków 2017 Шведская команда Fnatic пробилась в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

SK Gaming сыграет в плей-офф PGL Major Kraków 2017 Бразильский коллектив SK Gaming вышел в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Основатель Game Show покинул компанию ради нового проекта Основатель Game Show Алексей Бурдыко покинул компанию для того, чтобы развивать другой собственный проект.

North вышла в плей-офф PGL Major Kraków 2017 Датская команда North прошла в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Артем «Fng» Баршак: У нас есть проблемы, которые не решились на протяжении года, пока мы играем вместе Игрок Team Spirit Артем «Fng» Баршак в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о будущем коллектива.

Astralis пробилась в плей-офф PGL Major Kraków 2017 Датский коллектив Astralis вышел в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Natus Vincere вылетела с PGL Major Kraków 2017 Natus Vincere закончила выступление на турнире PGL Major Kraków 2017.

Предсказания на результаты основного этапа The International 2017 О том, какие ответы на загадки Valve могут стать правильными – в аналитике «Советского спорта».

FlipSid3 Tactics выбила PENTA Sports с PGL Major Kraków 2017 PENTA Sports покинула турнир PGL Major Kraków 2017.

Mousesports покинула PGL Major Kraków 2017 Коллектив mousesports вылетел с турнира PGL Major Kraków 2017.

Virtus.pro сыграет с North в четвертом раунде PGL Major Kraków 2017 Появилось расписание матчей четвертого игрового дня PGL Major Kraków 2017.

BIG прошла в плей-офф PGL Major Kraków 2017 BIG вышла в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Team Empire стала победителем OverPower Cup #2 Коллектив Team Empire выиграл онлайн-турнир OverPower Cup #2.

Gambit Esports вышла в плей-офф PGL Major Kraków 2017 Gambit Esports прошла в плей-офф турнира PGL Major Kraków 2017.

Илья «Lil» Ильюк: Я рационалист до мозга костей Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк в интервью Lifehacker рассказал о том, как проходят его дни, а также о своей физической форме.

Natus Vincere уступила Immortals на PGL Major Krakow 2017 Коллектив Natus Vincere проиграл бразильцам из Immortals в третьем раунде группового этапа PGL Major Krakow 2017.