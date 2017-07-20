Сергей Карякин: Путин сказал, что болел за меня во время матча с Карлсеном

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Наша встреча длилась пятнадцать минут. Из них две снимали журналисты, а тринадцать мы сидели за закрытыми дверями. Я рассказал ему о своих планах и как простой шахматист, и как член Общественной палаты.

Путин сказал, что болел за меня во время матча на первенство мира против Карлсена, смотрел партии, надеялся, что я смогу его дожать на тай-брейке.

Это было очень приятно! Отношение президента к нашему виду спорта очень радует, да и в личном общении он производит самое лучшее впечатление, потому что мгновенно схватывает, какие проблемы есть у нас, вникает в специфику шахмат. Если поразмыслить о том, сколько всего он держит в голове и еще при этом разбирается в шахматах, то это вызывает большое уважение», – сказал Карякин в интервью «Газете.Ru».