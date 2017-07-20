Израильские ученые опровергли миф о том, что черный хлеб полезнее белого

Многие желающие питаться правильно считают, что черный хлеб полезнее белого. Ученые из Израиля установили, что это не так.



Специалисты из израильского Института Вейцмана исследовали кишечные бактерии и замеряли уровень жира, холестерина, глюкозы и основных минералов, таких как кальций и железо, в здоровом организме. В эксперименте приняли участие 20 человек. Половина из них неделю ела цельнозерновой бездрожжевой хлеб, который считается максимально полезным, другая половина – такое же количество белого хлеба из обычного магазина.

Участники исследования употребляли среднее количество хлеба – порядка 10% от суточной нормы калорий. «Исследование ясно демонстрирует: употребление черного или белого хлеба никак не влияет на исследуемые параметры. Возможно, дело в слишком малой группе участников, чтобы мы смогли выявить незначительные различия. Но результаты исследования таковы: тот или иной вид хлеба не оказывает существенного измеряемого воздействия на здоровье», - сказала Сьюзан Джебб, профессор в области питания и здоровья нации Оксфордского университета.