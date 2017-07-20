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Израильские ученые опровергли миф о том, что черный хлеб полезнее белого

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Многие желающие питаться правильно считают, что черный хлеб полезнее белого.  Ученые из Израиля установили, что это не так.

Специалисты из израильского Института Вейцмана исследовали кишечные бактерии и замеряли уровень жира, холестерина, глюкозы и основных минералов, таких как кальций и железо, в здоровом организме. В эксперименте приняли участие 20 человек. Половина из них неделю ела цельнозерновой бездрожжевой хлеб, который считается максимально полезным, другая половина – такое же количество белого хлеба из обычного магазина.

Участники исследования употребляли среднее количество хлеба – порядка 10% от суточной нормы калорий. «Исследование ясно демонстрирует: употребление черного или белого хлеба никак не влияет на исследуемые параметры. Возможно, дело в слишком малой группе участников, чтобы мы смогли выявить незначительные различия. Но результаты исследования таковы: тот или иной вид хлеба не оказывает существенного измеряемого воздействия на здоровье», - сказала Сьюзан Джебб, профессор в области питания и здоровья нации Оксфордского университета.

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