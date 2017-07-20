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Юрий Семин поздравил «Советский спорт» с 93-летием

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил газету «Советский спорт» с 93-летием.

«Уважаемый «Советский спорт»!

Искренне, сердечно поздравляю Вас с 93-им днем рождения!

Всю свою жизнь читаю «Советский спорт». Восхищаюсь высоким профессионализмом Ваших журналистов, объективно отображающих спортивную жизнь страны.

Преданный Вам Ю.П. Семин», – говорится в поздравлении.

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