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Группа «ФосАгро» выступит стратегическим партнером Сергея Карякина

Источник:  Российская шахматная федерацияКомментарии
Андрей Гурьев, Сергей Карякин, Андрей Филатов (фото В. Барского)
Андрей Гурьев, Сергей Карякин, Андрей Филатов (фото В. Барского)Фото: Российская шахматная федерация (РШФ)

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов сообщил о том, что группа «ФосАгро» выступит стратегическим партнером шахматиста Сергея Карякина.

По словам главы РШФ, вице-президента ФИДЕ Андрея Филатова, такое решение принято по инициативе генерального директора компании «ФосАгро», члена Попечительского совета РШФ Андрея Гурьева, в рамках подготовки Сергея Карякина к турниру претендентов на звание чемпиона мира по шахматам, который состоится в марте 2018 года.

«Это будет целевая поддержка Сергея Карякина, и выделенные средства пойдут, в частности, на усиление его тренерского штаба и приобретение супермощных компьютеров», – отметил Андрей Филатов, подчеркнув, что при этом компания «ФосАгро» продолжит выступать генеральным партнером РШФ и через нее поддерживать других российских гроссмейстеров».

«Это настоящий подарок всем нашим болельщикам ко Всемирному дню шахмат, который отмечается сегодня», – сказал Андрей Филатов, поблагодарив «ФосАгро» за многолетнюю поддержку РШФ и финансирование инициатив по развитию шахматного спорта в России и повышению престижа отечественной шахматной школы на мировой арене.

По словам Андрея Гурьева, «нам приятно выступить стратегическим партнером Сергея Карякина, которого мы активно поддерживали и во время матча за звание чемпиона мира в прошлом году, где ему при блестящей игре не хватило толики везения в противостоянии с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Надеюсь, что в следующем цикле России удастся вернуть шахматную корону на Родину».

«Я очень рад, что известная во всем мире компания «ФосАгро» решила оказать мне поддержку в спортивной подготовке. Это неоценимая помощь, и я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы оправдать возложенные на меня надежды. После завоевания всех возможных титулов (чемпион мира по рапиду и блицу, победа в Кубке мира), для меня пока остается непокоренной главная цель жизни – победа в первенстве планеты по классическим шахматам», – отметил Сергей Карякин.

«ФосАгро» является бессменным генеральным партнером Российской Шахматной Федерации на протяжении вот уже 7 лет, и продлила сотрудничество на 2017 год. Компания долгое время сотрудничает с ФИДЕ. Помимо поддержки ключевых шахматных турниров, компания активно работает над популяризацией шахмат в регионах своего присутствия, открывая шахматные классы в подшефных школах и детских садах, финансируя обучение педагогов в области шахмат, поддерживая проведение детских и молодежных турниров.

Компания активно поддерживает ряд направлений, которые важны для ее устойчивого развития: образование, науку, медицину, а также спорт – детско-юношеский, спорт высоких достижений – и здоровый образ жизни. Помимо РШФ, компания оказывает поддержку Федерации плавания, Всероссийской Федерации художественной гимнастики, Региональной спортивной федерации дзюдо г. Санкт-Петербурга, внося тем самым свой вклад в международные успехи российского спорта.

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