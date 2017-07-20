Сергей Карякин: «Спартаку» надо прибавлять

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о впечатлениях от старта сезона для московского «Спартака», болельщиком которого он является.

«Посмотрел оба матча. Мы с женой, кстати, вдвоем подсели на футбол. Раньше она вообще не интересовалась этим видом спорта, а теперь регулярно смотрим.

С «Динамо», конечно, не повезло. Наши были сильнее, но в конце пропустили — очень обидно.

Даже не стал ничего писать в своем твиттере и инстаграме, потому что был очень расстроен. Честно скажу, это плохой звоночек для «Спартака». В прошлом году все получилось шикарно, но уже идет старт нового сезона и нужно снова доказывать, что мы сильнейшие. Надо прибавлять», – приводит «Газета.Ru» слова Карякина

Напомним, в первом матче сезона «Спартак» победил «Локомотив» в Суперкубке России (2:1), после чего сыграл вничью с «Динамо» (2:2) в первом туре премьер-лиги.