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Сборная России обыграла команду Казахстана и вышла в плей-офф чемпионата мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Ватерполистки сборной России нанесли поражение команде Казахстана в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште.

Встреча группы D завершилась со счетом 15:6. В составе победителей отметилась Анастасия Симанович, которая оформила хет-трик. По дублю на свой счет записали Екатерина Прокофьева, Эльвина Каримова, Алена Сержантова, Анна Тимофеева, Евгения Иванова и Дарья Рыжкова.

Таким образом, по итогам группового раунда в квартете D сразу три команды набрали по четыре очка – Россия, Австралия и Греция. 

По дополнительным показателям спортсменки из РФ заняли третье место и сыграют в плей-офф со второй командой из группы С, которой станет либо сборная Венгрии, либо сборная Нидерландов.

Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Будапеште (Венгрия) с 14 по 30 июля.

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