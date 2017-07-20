Отец Нурмагомедова: Хабиб готов драться с Магкрегором где и когда угодно

Абдулманап Нурмагомедов, отец Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал высказывания Конора Макгрегора о желании провести бой с россиянином.

«Мы не раз говорили и будем говорить, что основная цель Хабиба — пояс чемпиона UFC, который принадлежит Конору. Мы готовы провести бой с ирландцем где угодно и когда угодно. Если он пройдет в России, то нам это будет только на пользу — поддержка трибун поможет Хабибу.

Однако пока рано говорить об этом поединке — у Конора бой в конце августа с Флойдом Мейвезером, после него и будет какая-то ясность. Я слышал, что руководство UFC заинтересовано в выходе на российский рынок, но пока это только разговоры», — цитируют Нурмагомедова «Известия».