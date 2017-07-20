Коробков и Лазарев покидают ЦСКА

Центровые ЦСКА Павел Коробков и Иван Лазарев покидают клуб. Срок договора Коробкова истек в конце сезона-2016/17. По соглашению с Лазаревым клуб предусматривал опцию продления контракта на два года, однако ей решили не пользоваться.

«ЦСКА расстается с Коробковым и Лазаревым, – сообщают «Известия». – Оба игрока стали свободным агентами и уже занялись поисками новых клубов. Учитывая, что ранее команду покинул Дмитрий Кулагин и пока неясна судьба Виктора Хряпы, команда испытывает дефицит в русских игроках».

26-летний Коробков перешел в ЦСКА из «Нижнего Новгорода» в июле 2014 года. За три года в ЦСКА Коробков получил несколько серьезных повреждений, в результате которых пропустил большую часть сезона-2015/16 и весь сезон-2017/18. Тем не менее, в составе армейцев Коробков стал чемпионом Евролиги и трехкратным чемпионом Лиги ВТБ.

За два года в ЦСКА Лазарев выиграл Евролигу и две золотые медали Лиги ВТБ. Средние показатели игрока в сезоне-2016/17 — 3,8 очка, 1,7 подбора при рейтинге эффективности 4,7.