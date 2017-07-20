Альваро Мората: Не знаю, насколько я был близок к переходу в «МЮ» (видео)

Форвард сборной Испании Альваро Мората прибыл в Лондон, чтобы пройти медицинское обследование и завершить свой переход в «Челси».

Накануне стало известно, что «синие» договорились с мадридским «Реалом» о трансфере игрока. По сообщениям СМИ, сумма сделки составила 80 млн евро.

«Я очень рад, поскольку «Челси» является лучшим клубом Англии. К тому же, Антонио Конте входит в число самых сильных специалистов мира. Не знаю, насколько я был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Я оказался в Лондоне, и доволен этим. Я уже общался с Аспиликуэтой. Сесар сказал мне, что здесь все хорошо», – цитирует испанца Sky Sports.

Alvaro morata first interview in London. pic.twitter.com/s2QDYJfqtG — Soulzthebahdguy (@Soulzthebahdguy) 20 июля 2017 г.

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