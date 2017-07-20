Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, ударил кулаком по столу, как говорят в Испании

Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением об игре казанского клуба и «Зенита».

– Что бросилось в глаза по первым матчам «Зенита» и «Рубина» в только что начавшемся сезоне?

– «Зенит» сразу показал амбиции, сделал серьезную заявку, ударил кулаком по столу, как говорят в Испании. Для команды, которая обновляется и только строится, очень важен такой успешный старт. По матчу в Хабаровске чувствовалось, что «Зенит» может прибавить. Это команда с большим запасом сил. У нее хорошие перспективы. «Рубин» начал не так удачно, но Курбан Бердыев – тренер, дающий результат. Поражения не поднимают настроения, но они важны, чтобы понять, что исправить в игре, и стать сильнее. Под руководством Бердыева мы учились и росли после таких матчей.

– Из новичков Манчини выпустил в стартовом составе только Паредеса и Ерохина. Значит ли это, что состав «Зенита» будет меняться постепенно?

– Сборы были короткими, игр было немного. Тренер знакомится с возможностями команды. Не мне оценивать, но, вероятно, Манчини решил, что на данном этапе лучше довериться тем игрокам, которые уже провели в этом чемпионате много лет карьеры. Поэтому вышли проверенные игроки: Шатов, Кокорин, Дзюба – они хорошо знают друг друга. При этом в календаре «Зенита» три турнира, и играть будут все. Команда уверенно выиграла 2:0, но это совсем не гарантия того, что на следующий матч выйдут те же «стартовые одиннадцать», что и на матч в Хабаровске, – приводит слова Наваса официальный сайт «Зенита».

Напомним, в матче 2-го тура чемпионата России «Зенит» дома встретится с «Рубином». Встреча состоится 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.

В матче 1-го тура РФПЛ сине-бело-голубые в гостях обыграли «СКА-Хабаровск» (2:0), «Рубин» дома проиграл «Краснодару» (1:2).

Сезар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 годы, откуда перешел в «Ростов», за который играл с 2015-го по 2017-й. За это время защитник провел в чемпионате России 216 матчей и забил четыре гола.