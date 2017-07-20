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Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА на матче с «Локомотивом»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч армейцев против «Локомотива», чтобы попрощаться с болельщиками.

Ранее сообщалось, что хавбек не смог договориться с армейцами о новом контракте. При этом футболист готов рассмотреть предложения от российских клубов. Сообщается об интересе к игроку со стороны тульского «Арсенала». 

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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