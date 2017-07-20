Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА на матче с «Локомотивом»
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич посетит матч армейцев против «Локомотива», чтобы попрощаться с болельщиками.
Ранее сообщалось, что хавбек не смог договориться с армейцами о новом контракте. При этом футболист готов рассмотреть предложения от российских клубов. Сообщается об интересе к игроку со стороны тульского «Арсенала».
Завтра Зоран Тошич приедет на матч #ЦСКАЛОКО попрощаться с армейскими болельщиками.— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 20 июля 2017 г.
Приходите, проводим Зорана достойно! #мыЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/NR2gQkNtzd
Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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