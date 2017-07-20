Тошич попрощается с болельщиками ЦСКА на матче с «Локомотивом»

читайте также

«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем Рейносо Полузащитник «Тальерса» Эмануэль Рейносо может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Tuttosport.

«Зенит» хочет приобрести защитника «Марселя» Роланду Защитник «Марселя» Роланду попал в сферу интересов «Зенита». Об этом сообщает сайт Tuttomercatoweb.

Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво» Форвард «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в испанскую примеру. Об этом сообщает Futbolistos.es.

Что гложет Глушакова? Три важные причины неудачной игры капитана «Спартака» в матче с «Динамо».

Сесар Навас: «Зенит» сразу показал амбиции, ударил кулаком по столу, как говорят в Испании Бывший защитник «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас поделился мнением об игре казанского клуба и «Зенита».

Паскуато стал игроком «Легии» Итальянский нападающий Кристиан Паскуато, в прошедшем сезоне выступавший за самарские «Крылья Советов», перешел в варшавскую «Легию».

Канга может стать игроком тульского «Арсенала» Как стало известно «Советскому спорту», одной из главной трансферных целей тульского «Арсенала» является полузащитник «Црвены Звезды» Гуелор Канга.

Юрий Семин поздравил «Советский спорт» с 93-летием Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поздравил газету «Советский спорт» с 93-летием.

«Спартак» и Глушаков не могут договориться об условиях нового контракта Переговоры руководства «Спартака» с капитаном команды Денисом Глушаковым о новом контракте зашли в тупик.

Стипе Плетикоса: Пашалич действительно усилит «Спартак», особенно после травмы Зобнина Бывший голкипер московского «Спартака» Стипе Плетикоса подтвердил информацию о разговоре с полузащитником «Милана» Марио Пашаличем.

Юрий Палыч не знает, как одолеть Гончаренко? Центральный матч 2-го тура ЦСКА – «Локомотив» – это не просто столичное дерби, это еще и противостояние двух тренеров.

Юрий Белоус: Однажды государство перестанет содержать футбольные команды Президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус поделился мнением о причинах неконкурентоспособности сборной России по футболу.

Джорджевич и Цаллагов могут перейти в «Арсенал» Полузащитники санкт-петербургского «Зенита» Ибрагим Цаллагов и Лука Джорджевич могут стать игроками тульского «Арсенала».

Кэтэлин Карп: Луиса Адриано ждет непростая участь Защитник «Уфы» Кэтэлин Карп поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура РФПЛ против московского «Спартака».

Дарко Бодул: Не успокоюсь, пока не выиграю гонку бомбардиров в РФПЛ Нападающий «Амкара» Дарко Бодул прокомментировал прошлый сезон.

Рыбус по акции. «Локомотив» оформил лучший трансфер за несколько лет Московский «Локомотив» объявил о трансфере польского флангового футболиста Мацея Рыбуса. Контракт с поляком заключен на три года.

Ндинга договорился о контракте с «Сивасспором» Полузащитник «Локомотива» Делвин Ндинга может перейти в «Сивасспорт».

«Локомотив» заплатил за Рыбуся 1,75 миллиона евро «Лион» заработал на переходе в московский «Локомотив» полузащитника Мацея Рыбуся 1,75 миллиона евро, сообщает официальный французского клуба.

Василий Уткин: «Динамо» – последний клуб, за который я буду болеть Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал эпизод драки болельщиков на матче первого тура РФПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком».