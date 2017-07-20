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«Реал» представил новичка Себальоса (видео)

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

Сегодня мадридский «Реал» презентовал на «Сантьяго Бернабеу» своего новичка – полузащитника сборной Испании Дани Себальоса.


О сумме трансфера, а также деталях контракта пресс-служба «сливочных» не сообщает.

ФОТО: «Реал» 

В минувшем сезоне примеры 20-летний хавбек выступал за «Бетис», сыграл 30 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 17 млн евро.

Ранее президент севильского клуба заявил, что игрок выбирает между «Реалом» и «Барселоной».

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