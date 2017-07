Бонуччи подписал пятилетний контракт с «Миланом»

Сегодня защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи представлен в качестве игрока «Милана».

Как сообщает пресс-служба «россонери», 30-летний игрок, который ранее выступал за «Ювентус», подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года.

Напомним, Бонуччи выступал за туринский клуб с 2010 года. За это время итальянец провел 319 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. Леонардо выиграл все клубные трофеи на уровне Италии, а также помог своей команде дважды выйти в финал Лиги чемпионов.

#ACMilan announce the signing of @bonucci_leo19 from @juventusfc, through to 30 June 2022 🔴⚫

