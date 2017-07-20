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Бонуччи подписал пятилетний контракт с «Миланом»

Источник:  ФК «Милан»Комментарии

Сегодня защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи представлен в качестве игрока «Милана».

Как сообщает пресс-служба «россонери», 30-летний игрок, который ранее выступал за «Ювентус», подписал контракт, рассчитанный до лета 2022 года. 

Напомним, Бонуччи выступал за туринский клуб с 2010 года. За это время итальянец провел 319 матчей, забил 22 гола и отдал 7 голевых передач. Леонардо выиграл все клубные трофеи на уровне Италии, а также помог своей команде дважды выйти в финал Лиги чемпионов.

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