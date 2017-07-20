Смолов вошел в список трансферных целей «Депортиво»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перебраться в испанскую примеру. Об этом сообщает Futbolistos.es.
Согласно источнику, игрок сборной России вошел в шорт-лист «Депортиво», который в случае удачных переговоров откажется от кандидатуры форварда лондонского «Арсенала» Лукаса Переса.
Ранее сообщалось, что на 27-летнего Смолова претендуют московский «Спартак» и «Зенит». При этом сам игрок сообщал, что зимой был близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
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