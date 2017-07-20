«Зенит» подпишет пятилетний контракт с 21-летним аргентинцем Рейносо
Источник: TuttosportКомментарии
Полузащитник «Тальерса»
Эмануэль Рейносо может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Tuttosport.
О переходе 21-летнего аргентинца попросил лично главный тренер «Зенита» Роберто Манчини.
«Зенит» договорился с нынешним клубом Рейносо о компенсации за переход игрока в размере десяти миллионов евро.
В ближайшее время игрок должен подписать с клубом пятилетний контракт.
В сезоне 2016/2017 Рейносо забил два гола в 25 матчах высшей лиги Аргентины.
Ранее сообщалось об интересе к Рейносо со стороны «Рубина».
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