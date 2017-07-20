«Сток Сити» проявляет интерес к Ярмоленко и Коноплянке
«Сток Сити» интересуется полузащитником киевского «Динамо»
Андреем Ярмоленко и хавбеком «Шальке» Евгением Коноплянкой. Об этом сообщает
британское издание The Sentinel.
Сообщается, что главный
тренер «гончаров» Марк Хьюз видит в двух украинцах альтернативу Марко
Арнаутовичу. Ранее сообщалось, что Арнаутович перейдет в «Вест Хэм».
В текущем сезоне 27-летний
Андрей Ярмоленко провел два матча за «Динамо» и забил один мяч. 27-летний
Евгений Коноплянка в официальных матчах пока не играл, но забил три мяча в
товарищеских матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически