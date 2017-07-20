Валттери Боттас: Мне нужен долгосрочный контракт с «Мерседесом»

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сказал, что хочет подписать с командой долгосрочный контракт.

«Перед тем, как заключать договор, нам необходимо обсудить все детали сделки. Мы приближаемся к экватору сезона. Скоро наступят августовские каникулы, и в этот период начнутся первые консультации по контрактам.

Я уже неоднократно говорил, что моей главной целью является долгосрочное будущее в «Мерседесе». Это именно то, на что я рассчитываю», - цитирует Боттаса Autosport.

Валттери Боттас в текущем сезоне занимает третье место в чемпионате, имея в активе 154 очка.