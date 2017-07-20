Валттери Боттас: Мне нужен долгосрочный контракт с «Мерседесом»
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Пилот «Мерседеса» Валттери
Боттас сказал, что хочет подписать с командой долгосрочный контракт.
«Перед тем, как заключать
договор, нам необходимо обсудить все детали сделки. Мы приближаемся к экватору
сезона. Скоро наступят августовские каникулы, и в этот период начнутся первые
консультации по контрактам.
Я уже неоднократно говорил, что
моей главной целью является долгосрочное будущее в «Мерседесе». Это именно то,
на что я рассчитываю», - цитирует Боттаса Autosport.
Валттери Боттас в текущем
сезоне занимает третье место в чемпионате, имея в активе 154 очка.
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