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Валттери Боттас: Мне нужен долгосрочный контракт с «Мерседесом»

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас сказал, что хочет подписать с командой долгосрочный контракт.

«Перед тем, как заключать договор, нам необходимо обсудить все детали сделки. Мы приближаемся к экватору сезона. Скоро наступят августовские каникулы, и в этот период начнутся первые консультации по контрактам.

Я уже неоднократно говорил, что моей главной целью является долгосрочное будущее в «Мерседесе». Это именно то, на что я рассчитываю», - цитирует Боттаса Autosport.

Валттери Боттас в текущем сезоне занимает третье место в чемпионате, имея в активе 154 очка.

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