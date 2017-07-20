Орешкин стал тренером-консультантом «Динамо СПб»
Источник: ХК «Динамо СПб»Комментарии
Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин назначен тренером-консультантом «Динамо СПб», сообщает официальный сайт петербургского клуба.
В сезоне-2016/17 Орешкин довел московскую команду до полуфинала Западной конференции КХЛ, где «Динамо» уступило СКА. Счет в серии 1-4.
До московского «Динамо» Орешкин работал в «Динамо Балашиха» и ХК МВД.
Напомним, «Динамо СПб» выступает в ВХЛ. В прошлом сезоне команда Леонида Тамбиева дошла до четвертьфинала Братины, уступив 3-4 в серии «Торпедо» из Усть-Каменогорска.
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