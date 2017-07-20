Сергей Орешкин: Приехал в «Динамо СПб» с желанием работать и помогать клубу развиваться

Тренер-консультант «Динамо СПб» Сергей Орешкин поделился мнением о назначении на новую должность и переезде в Петербург.

- С каким настроением приступаете к работе в Петербурге?

- Петербург - шикарный город, один из лучших в Европе, поэтому приехал с прекрасным настроением и с огромным желанием работать и помогать «Динамо» развиваться.

- Соскучились по работе?

- Конечно, сейчас главное начать и вкатиться в сезон. «Динамо» - это история и оно будет на высоте. Мы все вместе это будем стараться это сделать!

- Ваши пожелания болельщикам и клубу «Динамо СПб»?

- Все просто: нужно все время стараться шагнуть на одну ступеньку выше! - приводит слова Орешкина официальный сайт «Динамо СПб».

Напомним, ранее Орешккин руководил московским «Динамо. В сезоне-2016/17 он довел бело-голубых до полуфинала Западной конференции КХЛ, где москвичи уступили СКА. Счет в серии 1-4.

До московского «Динамо» Орешкин работал в «Динамо Балашиха» и ХК МВД.

«Динамо СПб» выступает в ВХЛ. В прошлом сезоне команда Леонида Тамбиева дошла до четвертьфинала Братины, уступив 3-4 в серии «Торпедо» из Усть-Каменогорска.