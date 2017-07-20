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Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-е матчи. «Скендербеу» – «Кайрат», «Галатасарай» - «Эстерсунд» и другие матчи. Онлайн

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты ответных матчей второго раунда квалификации Лиги Европы.

Матч

Динамо Мн - Работнички

Судья:

Николя Райнвилль (Франция)

Место и дата

20 июля 18:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Матч

Люнгбю - Слован Бр

Судья:

Вилхьялмур Торанниссон (Исландия)

Место и дата

20 июля 18:00, Люнгбю, Онлайн-трансляция

Матч

ВПС - Брондбю

Судья:

Паоло Валери (Италия)

Место и дата

20 июля 19:00, Хиеталахти, Онлайн-трансляция

Матч

Млада Болеслав - Шэмрок Роверс

Судья:

Гиорги Круашвили (Грузия)

Место и дата

20 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция

Матч

Судува - Лиепая

Судья:

Лорен Коприва (Люксембург)

Место и дата

20 июля 19:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция

Матч

Тракай - Норрчёпинг

Судья:

Деннис Хиглер (Голландия)

Место и дата

20 июля 19:00, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция

Матч

ХИК - Шкендия

Судья:

Гуннар Ярл Йонссон (Исландия)

Место и дата

20 июля 19:00, Теелен, Онлайн-трансляция

Матч

Динамо Брест - Альтах

Судья:

Кейт Кеннеди (Северная Ирландия)

Место и дата

20 июля 19:30, СК Брестский, Онлайн-трансляция

Матч

АЕК Ларнака - Корк Сити

Судья:

Павел Радованович (Черногория)

Место и дата

20 июля 20:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция

Матч

АИК - Железничар

Судья:

Георгиос Коминис (Греция)

Место и дата

20 июля 20:00, Френдс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Бней Иегуда - Тренчин

Судья:

Томаш Мусиал (Польша)

Место и дата

20 июля 20:00, Блумфилд, Онлайн-трансляция

Матч

Бранн - Ружомберок

Судья:

Артём Кучин (Казахстан)

Место и дата

20 июля 20:00, Бранн, Онлайн-трансляция

Матч

Зиря - Астра

Судья:

Георгий Вадачкория (Грузия)

Место и дата

20 июля 20:00, Олимпийский, Онлайн-трансляция

Матч

Левски - Хайдук С

Судья:

Али Палабийик (Турция)

Место и дата

20 июля 20:00, Георгий Аспарухов, Онлайн-трансляция

Матч

Мидтьюлланд - Ференцварош

Судья:

Алпер Улусой (Турция)

Место и дата

20 июля 20:00, МСН Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Одд - Вадуц

Судья:

Александар Вашич (Сербия)

Место и дата

20 июля 20:00, Скагерак Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Ботев - Бейтар

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

20 июля 20:30, Христо Ботев, Онлайн-трансляция

Матч

Галатасарай - Эстерсунд

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

20 июля 20:30, Тюрк Телеком Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Утрехт - Валлетта

Судья:

Иан МакНэбб (Северная Ирландия)

Место и дата

20 июля 20:30, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция

Матч

Фола - Интер Б

Судья:

Донатас Румшас (Литва)

Место и дата

20 июля 20:30, Эмиль Майриш, Онлайн-трансляция

Матч

Люцерн - Осиек

Судья:

Мартин Лундбю (Норвегия)

Место и дата

20 июля 20:45, Аллменд, Онлайн-трансляция

Матч

АЕЛ - Прогресс

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

20 июля 21:00, Цирион, Онлайн-трансляция

Матч

Лех - Хеугесунн

Судья:

Александр Харкам (Австрия)

Место и дата

20 июля 21:00, Стадион Мейски, Онлайн-трансляция

Матч

Скендербеу - Кайрат

Судья:

Йенс Маае (Дания)

Место и дата

20 июля 21:00, Скендербеу, Онлайн-трансляция

Матч

Домжале - Валюр

Судья:

Димитар Мецкаровски (Македония)

Место и дата

20 июля 21:00, Шпортни парк, Онлайн-трансляция

Матч

Младость П - Штурм

Судья:

Никола Попов (Болгария)

Место и дата

20 июля 21:30, Цвиетни Берег, Онлайн-трансляция

Матч

Црвена Звезда - Иртыш

Судья:

Федайи Сан (Швейцария)

Место и дата

20 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция

Матч

Ягеллония - Габала

Судья:

Себастьян Колцеску (Румыния)

Место и дата

20 июля 21:30, Мейски, Онлайн-трансляция

Матч

Горица - Паниониос

Судья:

Анатолий Абдула (Украина)

Место и дата

20 июля 21:45, Шпортни парк, Онлайн-трансляция

Матч

Широки Бриег - Абердин

Судья:

Микаэль Тикгаард (Дания)

Место и дата

20 июля 21:45, Пекара, Онлайн-трансляция

Матч

Видеотон - Нымме Калью

Судья:

Марио Зебеч (Хорватия)

Место и дата

20 июля 22:00, Состой, Онлайн-трансляция

Матч

Рейкьявик - Маккаби Т-А

Судья:

Ивайло Стоянов (Болгария)

Место и дата

20 июля 22:15, КР-Веллур, Онлайн-трансляция

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