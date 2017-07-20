Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. 2-е матчи. «Скендербеу» – «Кайрат», «Галатасарай» - «Эстерсунд» и другие матчи. Онлайн
Результаты ответных матчей второго раунда квалификации Лиги Европы.
Матч
Судья:
Николя Райнвилль (Франция)
Место и дата
20 июля 18:00, Динамо, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Вилхьялмур Торанниссон (Исландия)
Место и дата
20 июля 18:00, Люнгбю, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Паоло Валери (Италия)
Место и дата
20 июля 19:00, Хиеталахти, Онлайн-трансляция
Матч
Млада Болеслав - Шэмрок Роверс
Судья:
Гиорги Круашвили (Грузия)
Место и дата
20 июля 19:00, Местски, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Лорен Коприва (Люксембург)
Место и дата
20 июля 19:00, Мариямполе, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Деннис Хиглер (Голландия)
Место и дата
20 июля 19:00, ЛФФ - Ветра, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Гуннар Ярл Йонссон (Исландия)
Место и дата
20 июля 19:00, Теелен, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Кейт Кеннеди (Северная Ирландия)
Место и дата
20 июля 19:30, СК Брестский, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Павел Радованович (Черногория)
Место и дата
20 июля 20:00, Нео ГСЗ, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Георгиос Коминис (Греция)
Место и дата
20 июля 20:00, Френдс Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Томаш Мусиал (Польша)
Место и дата
20 июля 20:00, Блумфилд, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Артём Кучин (Казахстан)
Место и дата
20 июля 20:00, Бранн, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Георгий Вадачкория (Грузия)
Место и дата
20 июля 20:00, Олимпийский, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Али Палабийик (Турция)
Место и дата
20 июля 20:00, Георгий Аспарухов, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Алпер Улусой (Турция)
Место и дата
20 июля 20:00, МСН Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Александар Вашич (Сербия)
Место и дата
20 июля 20:00, Скагерак Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
20 июля 20:30, Христо Ботев, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
20 июля 20:30, Тюрк Телеком Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Иан МакНэбб (Северная Ирландия)
Место и дата
20 июля 20:30, Стадион Галгенваард, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Донатас Румшас (Литва)
Место и дата
20 июля 20:30, Эмиль Майриш, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Мартин Лундбю (Норвегия)
Место и дата
20 июля 20:45, Аллменд, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
20 июля 21:00, Цирион, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Александр Харкам (Австрия)
Место и дата
20 июля 21:00, Стадион Мейски, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Йенс Маае (Дания)
Место и дата
20 июля 21:00, Скендербеу, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Димитар Мецкаровски (Македония)
Место и дата
20 июля 21:00, Шпортни парк, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Никола Попов (Болгария)
Место и дата
20 июля 21:30, Цвиетни Берег, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Федайи Сан (Швейцария)
Место и дата
20 июля 21:30, Црвена Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Себастьян Колцеску (Румыния)
Место и дата
20 июля 21:30, Мейски, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Анатолий Абдула (Украина)
Место и дата
20 июля 21:45, Шпортни парк, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Микаэль Тикгаард (Дания)
Место и дата
20 июля 21:45, Пекара, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Марио Зебеч (Хорватия)
Место и дата
20 июля 22:00, Состой, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Ивайло Стоянов (Болгария)
Место и дата
20 июля 22:15, КР-Веллур, Онлайн-трансляция