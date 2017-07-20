Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать состав
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.
Напомним, завтра, 21 июля, армейцы примут на домашней арене «Локомотив». Начало встречи – 19.30 мск.
– Является ли ЦСКА фаворитом нынешнего розыгрыша чемпионата России?
– Конечно. В стане армейцев выстроенный состав. К тому же, игроки привыкли к Гончаренко, а он знает, на что способны его подопечные. Но я думаю, что клуб должен пригласить новых игроков. Почему? Потому что играть на три фронта с таким количеством футболистов будет очень тяжело. У них просто не хватит сил.
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Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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