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Валерий Масалитин: Не факт, что Рыбус заиграет в «Локомотиве»

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.

Напомним, завтра, 21 июля, армейцы примут на домашней арене «Локомотив». Начало встречи – 19.30 мск.

– Накануне команду Семина пополнил хорошо нам известный Мацей Рыбус. Что он может дать команде?
– Для начала поляк должен адаптироваться. Потом тренерский штаб будет оценивать его физическое состояние. И последнее – Семин, как мне кажется, будет смотреть, насколько он вписывается в схему игры. В общем, это вопрос времени. Не факт, конечно, что он выйдет завтра в основе, и вообще заиграет.

Валерий Масалитин: ЦСКА – фаворит чемпионата России, но армейцам нужно усиливать состав

Голосование: Как завершится матч ЦСКА – «Локомотив»?

Матч

ЦСКА - Локомотив

Место и дата

21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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