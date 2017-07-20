Валерий Масалитин: Не факт, что Рыбус заиграет в «Локомотиве»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Корреспондент «Советского спорта» в преддверии столичного дерби пообщался с бывшим нападающим московского ЦСКА.
Напомним, завтра, 21 июля, армейцы примут на домашней арене «Локомотив». Начало встречи – 19.30 мск.
– Накануне команду Семина пополнил хорошо нам известный Мацей Рыбус. Что он может дать команде?
– Для начала поляк должен адаптироваться. Потом тренерский штаб будет оценивать его физическое состояние. И последнее – Семин, как мне кажется, будет смотреть, насколько он вписывается в схему игры. В общем, это вопрос времени. Не факт, конечно, что он выйдет завтра в основе, и вообще заиграет.
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Матч
Место и дата
21 июля 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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